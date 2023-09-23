В ответ на удар по штабу Черноморского флота Россия приготовила возмездие

Лев Добрый Прекрасно, будем ждать достойный ответ, не мешало бы и Нату трахнуть разок без солидола, пусть узнают скоты, почём фунт британского лиха в натуре!👍👈😜

Валерий Шаронов что то повара у нас хреновые полтора года готовят готовят и никак не приготовят