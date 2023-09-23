«Будут поражены центры принятия решений» ПОДЕЛИТЬСЯ Россия должна тщательно продумать, как нанести болезненные для противника ответные удары по тем, кто организовал удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
В ответ на удар по штабу Черноморского флота Россия приготовила возмездие
Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, будем ждать достойный ответ, не мешало бы и Нату трахнуть разок без солидола, пусть узнают скоты, почём фунт британского лиха в натуре!👍👈😜
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18 час.
Валерий Шаронов
что то повара у нас хреновые полтора года готовят готовят и никак не приготовят
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17 час.
Регина Толстоброва
Пока собираетесь нанести ответный удар, как бы они снова нам не нанесли новый удар.
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2 час.
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