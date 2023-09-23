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В ответ на удар по штабу Черноморского флота Россия приготовила возмездие

В ответ на удар по штабу Черноморского флота Россия приготовила возмездие

«Будут поражены центры принятия решений» ПОДЕЛИТЬСЯ Россия должна тщательно продумать, как нанести болезненные для противника ответные удары по тем, кто организовал удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, будем ждать достойный ответ, не мешало бы и Нату трахнуть разок без солидола, пусть узнают скоты, почём фунт британского лиха в натуре!👍👈😜
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18 час.
Валерий Шаронов
что то повара у нас хреновые полтора года готовят готовят и никак не приготовят
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17 час.
Регина Толстоброва
Пока собираетесь нанести ответный удар, как бы они снова нам не нанесли новый удар.
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2 час.

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