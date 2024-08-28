Об экспорте отечественных танков и появлении Т-90М

Не секрет, что СССР, будучи одним из крупнейших экспортёров бронетанкового вооружения в мире, всегда придерживался определённых ограничений, связанных с передачей тех или иных передовых технологий, которые могут попасть в руки вероятного противника.
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