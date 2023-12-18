Как пиколинат хрома помогает контролировать аппетит

На сегодняшний день пиколинат хрома стал одной из наиболее популярных биоактивных добавок к пище. Он наиболее востребован теми, кто предпочитает вести здоровый образ жизни и уже отказался или серьезно ограничивает потребление сахара.
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