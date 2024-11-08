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Участник банды Христева, экс-начштаба СОБР Алпатов попросил отправить его на СВО

Участник банды Христева, экс-начштаба СОБР Алпатов попросил отправить его на СВО

Участник банды Павла Христева, составленной из сотрудников правоохранительных органов, бывший начальник штаба подразделения СОБР "Рысь" Алексей Алпатов попросил отправить его на специальную военную операцию.

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