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Посетители «Арены Единорогов» распределили $219 млн между российскими стартапами

Посетители «Арены Единорогов» распределили $219 млн между российскими стартапами

22 сентября 2026 года в московском Центре событий РБК прошло инвестиционное шоу «Арена Единорогов», основанное предпринимателем и инвестором Оскаром Хартманном.

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