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Газета.ру

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Врач Овчаренко: если близорукость возникла до 8 лет, выше риск большого минуса

Врач Овчаренко: если близорукость возникла до 8 лет, выше риск большого минуса

Если миопия появляется, например, в 6–8 лет и продолжает прогрессировать, у ребенка гораздо больше времени для накопления высокой степени миопии, чем если она появилась в 14–15 лет, рассказала «Газете.

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