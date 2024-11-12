Шокирующее открытие: любимый завтрак может увеличить риск рака больше, чем сигарета! Юлия ЧелкановаЯичница с беконом — это не просто популярный завтрак, а настоящая кулинарная классика, которая радует миллионы людей по всему миру.
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