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Иногда лучше просто постоять: Китайский совет дня на вторник, 30 августа

Иногда лучше просто постоять: Китайский совет дня на вторник, 30 августа

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 30 августа? Во вторник специалисты по бацзы советуют отдыхать.

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