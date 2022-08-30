Иногда лучше просто постоять: Китайский совет дня на вторник, 30 августа

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 30 августа? Во вторник специалисты по бацзы советуют отдыхать.