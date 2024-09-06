В Турции рассказали, когда Киев согласится на переговоры с Москвой

Киев согласится на переговоры с Москвой только при наличии разрешения от западных стран, поэтому следует дождаться результатов выборов в США, проведение переговоров именно в Стамбуле маловероятно, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред республики в Москве Айдын Сезер.
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