Российский Су-35 прикрыл бомбардировщики и сорвал планы ударной группы ВСУ

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России, прикрывавшие бомбардировщики, сорвали планы обнаруженной в воздухе ударной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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