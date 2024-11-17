Военный эксперт полковник Тимур Сыртланов заявил, что массированные удары ВС РФ по инфраструктуре станут причиной отставки Владимира Зеленского.
Полковник Сырлтанов описал конец Зеленского после российских ударов
Комментарии
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Андрей Шишинов
Повесят? Не уверен. Гитлера же не повесили, пока он не самоуничтожился. Так и с зелибобиком. Там сейчас в его охране кроме упоротых хохлопитеков, которым по сути терять нечего, вышка по любому, ещё и нагличане. И я так думаю, что система перестраховки двойная, если не тройная.
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17 час.
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... – Конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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12 час.
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