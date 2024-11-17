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Полковник Сырлтанов описал конец Зеленского после российских ударов

Полковник Сырлтанов описал конец Зеленского после российских ударов

Военный эксперт полковник Тимур Сыртланов заявил, что массированные удары ВС РФ по инфраструктуре станут причиной отставки Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Повесят? Не уверен. Гитлера же не повесили, пока он  не самоуничтожился. Так и с зелибобиком.  Там сейчас в его охране кроме упоротых хохлопитеков, которым по сути терять нечего, вышка по любому, ещё и нагличане. И я так думаю, что система перестраховки двойная, если не тройная.
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...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... – Конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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