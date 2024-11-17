Полковник Сырлтанов описал конец Зеленского после российских ударов

Андрей Шишинов

Повесят? Не уверен. Гитлера же не повесили, пока он не самоуничтожился. Так и с зелибобиком. Там сейчас в его охране кроме упоротых хохлопитеков, которым по сути терять нечего, вышка по любому, ещё и нагличане. И я так думаю, что система перестраховки двойная, если не тройная.