Рама, полный привод, блокировки: этот внедорожник бросит вызов самому Лэнд Крузеру

Внедорожный сегмент авторынка переживает бурный рост, и Китай не остается в стороне. Компания Jetour, входящая в состав Chery, готовит настоящий фурор – новый внедорожник T5, который по своим характеристикам способен составить серьезную конкуренцию легендарному Toyota Land Cruiser.
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