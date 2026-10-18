Польша: Ранее в тот же день полеты возобновились в аэропорту Люблин (LUZ/EPLB) в Люблинском воеводстве и аэропорту Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) в Подкарпатском воеводстве после того, как военные самолеты отреагировали на активность российских беспилотников на западе Украины.