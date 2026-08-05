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Массированная атака по Киеву: что попало под удар? Путин провёл кадровую перестановку в МО. Успехи в приграничье — Сводка с фронта 5 августа

Массированная атака по Киеву: что попало под удар? Путин провёл кадровую перестановку в МО. Успехи в приграничье — Сводка с фронта 5 августа

Не прошло и недели, как российские войска провели новую атаку по украинской территории. В этот раз целями преимущественно стали склады, логистические терминалы и другие объекты украинских торговых площадок в Киеве и окрестностях.

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