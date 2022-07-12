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Такова реальность санкций: Технологии Shell с проекта «Сахалин-2» бесплатно уходят в Россию

Такова реальность санкций: Технологии Shell с проекта «Сахалин-2» бесплатно уходят в Россию

Япония упирается всеми возможными способами дабы не лишиться доли в проекте «Сахалин-2» , ведь потом СПГ для страны будет на порядок дороже с этого проекта или в несколько раз если газ доставят с другого региона.

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