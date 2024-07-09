Как жить с диабетом второго типа - II

[начало] В прошлом выпуске мы поговорили о признаках диабета (в дальнейшем в статьях под термином "диабет" будет подразумеваться исключительно диабет второго типа) и о том, как не пропустить преддиабетическое состояние (и, тем более, сам диабет), а теперь давайте поговорим о том, что нужно делать, когда диабет уже обнаружили.