Скорбим о потере: олимпийская чемпионка Анфиса Резцова похоронена на Троекуровском кладбище Елена ГалицкаяНа Троекуровском кладбище в Москве прошла торжественная церемония прощания с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисой Резцовой, которая ушла из жизни 19 октября на 58-м году жизни.