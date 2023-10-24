Скорбим о потере: олимпийская чемпионка Анфиса Резцова похоронена на Троекуровском кладбище Елена ГалицкаяНа Троекуровском кладбище в Москве прошла торжественная церемония прощания с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисой Резцовой, которая ушла из жизни 19 октября на 58-м году жизни.
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