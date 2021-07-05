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Никакого Snapdragon 888 Plus: складной смартфон Galaxy Z Fold 3 будет работать на старом чипе Qualcomm

Никакого Snapdragon 888 Plus: складной смартфон Galaxy Z Fold 3 будет работать на старом чипе Qualcomm

Компания Qualcomm недавно выпустила на рынок свой новый топовый чип Snapdragon 888 Plus, но как оказалось его не получит следующий складной смартфон Samsung.

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