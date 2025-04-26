Реальные жители мира «Сказочного патруля»: как они выглядят

В «Сказочном патруле»много интересных и необычных персонажей. Даже в самом мультсериале они выглядят очень классно, но до чего же любопытно узнать, как они могли бы выглядеть в реальном мире! И нейросети, как и всегда, могут помочь с такой визуализацией.
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