Реальные жители мира «Сказочного патруля»: как они выглядят

В «Сказочном патруле»много интересных и необычных персонажей. Даже в самом мультсериале они выглядят очень классно, но до чего же любопытно узнать, как они могли бы выглядеть в реальном мире! И нейросети, как и всегда, могут помочь с такой визуализацией.