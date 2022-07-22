«Роскосмос» и ЕКА встретятся из-за российского «Казачка»

В сентябре может состояться встреча представителей «Роскосмоса», Европейского космического агентства (ЕКА) и итальянских промышленников по поводу возвращения в Россию посадочного модуля Kazachok («Казачок») европейско-российской миссии ExoMars.
В сентябре может состояться встреча представителей «Роскосмоса», Европейского космического агентства (ЕКА) и итальянских промышленников по поводу возвращения в Россию посадочного модуля Kazachok («Казачок») европейско-российской миссии ExoMars.
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