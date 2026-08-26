Вратарь «Зенита» Адамов может перейти в шотландский «Селтик»

Вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов может продолжить карьеру в шотландском «Селтике», сообщает журналистВратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов может продолжить карьеру в шотландском «Селтике», сообщает журналист Иван Карпов.
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