Чем питались воины Чингисхана, если у них в походе якобы не было ничего, кроме коней

Когда речь заходит о средневековых монголах и их «боевых ордах», большинство людей со школьной скамьи представляет себе этаких конных «бомжей» с луками, которые скачут волной и уничтожают все на своем пути подобно саранче.
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