Русская весна
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Русская весна

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Путин отверг предложение Киева о более широком перемирии (ВИДЕО)

Путин отверг предложение Киева о более широком перемирии (ВИДЕО)

 Владимир Путин заявил, что Россия не договаривалась с Украиной о прекращении огня по всей линии фронта на три дня.

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