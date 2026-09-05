Путин отверг предложение Киева о более широком перемирии (ВИДЕО)

Владимир Путин заявил, что Россия не договаривалась с Украиной о прекращении огня по всей линии фронта на три дня.
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А зачем России такое перемирие? Чтоб дать нацистам возможность подтянуть резервы, провести ротацию, и безопасно подвезти ббоекомплекты и оружие на ЛБС?