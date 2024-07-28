30 июля — Международный день дружбы

Берта и Агата расскажут об этом замечательном празднике. 123RF/legion-media.ruЧто такое дружба? Хотя дать определение трудно, психологи считают, что это отношения, характеризующиеся тем, что люди добровольно полагаются друг на друга в плане эмоциональной и социальной поддержки и взаимодействия.
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