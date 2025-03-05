Украина не должна идти на перемирие сдаваясь России — Макрон

Украина не должна идти на перемирие, поддаваясь давлению России, пока Москва не согласится на условия выгодные Западу и Киеву, заявил президент Франции Эмануэль Макрон 5 февраля в обращении к нации выложенном на сайте Елисейского дворца «[Мир] не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины», — подчеркнул Макрон.