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ИА Регнум

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Le Monde: из-за нехватки ПВО Украину ждет ужасающая зима

Le Monde: из-за нехватки ПВО Украину ждет ужасающая зима

Украину может ждать «ужасающая» зима из-за нехватки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

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