В облцентре появится мемориальная доска почетному гражданину Александру Степанову

Построенный им микрорайон «Соловьиная роща» стал первым в Смоленске объектом комплексной застройки Торжественное открытие мемориальной доски почетному гражданину Смоленска, заслуженному строителю России Александру Степанову (1957-2014) состоится 13 мая по адресу: улица Степанова, д.
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