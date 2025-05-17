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"Настя, ты такая красивая": Киев начал выкладывать козыри перед Стамбулом

"Настя, ты такая красивая": Киев начал выкладывать козыри перед Стамбулом

Царьград Коллаж Царьграда Им можно выходить на улицу, но никто не хочет. Можно звонить домой по телефону, но звонить страшно.

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ШКИПЕР
Вывод - этих азовцев в плен не брать !
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