Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 22.11.2023 г.

ВС РФ пошли в глубокий прорыв в Авдеевке, пробив оборону ВСУ у «Царской охоты»: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 19.11.23 г.