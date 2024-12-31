Спасение 1686 птиц в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов

В Краснодарском крае спасли почти 1,7 тысячи птиц после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. В центрах помощи в Анапе и Темрюке ветеринары и добровольцы оказывают первую помощь и отправляют птиц в реабилитационные центры по всей России.