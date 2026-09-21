Раис Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с руководством Горьковского и Куйбышевского отделений РЖД

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с начальником Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергеем Дорофеевским и начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеславом Дмитриевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым