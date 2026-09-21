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Раис Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с руководством Горьковского и Куйбышевского отделений РЖД

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с начальником Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергеем Дорофеевским и начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеславом Дмитриевым.

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