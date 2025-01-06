Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Отмытых от мазута морских птиц нельзя сразу отпускать на волю, их восстановление - процесс не простой и не быстрый, рассказал РИА Новости Крым директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.