Сергей Банарь: "БРИКС - новая площадка для решения глобальных вопросов без доминирования"

Организация БРИКС представляет собой новую площадку для решения глобальных вопросов мирным путем, без доминирования, и она является неким маяком в океане мировой геополитики, который отражает или даёт сигнал о наличии альтернативного пути развития человеческой цивилизации.
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