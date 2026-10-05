US Pulls Entire B-1 Supersonic Bombers From UK Base After Suspected Iran-Linked Terror Plot The Wall Street Journal reported late Sunday afternoon that all US Rockwell B-1 Lancer supersonic bombers had been removed from Britain's RAF Fairford air base over mounting security concerns following a suspected terrorist plot against the facility one week ago.
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