Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

US Pulls Entire B-1 Supersonic Bombers From UK Base After Suspected Iran-Linked Terror Plot

US Pulls Entire B-1 Supersonic Bombers From UK Base After Suspected Iran-Linked Terror Plot

US Pulls Entire B-1 Supersonic Bombers From UK Base After Suspected Iran-Linked Terror Plot The Wall Street Journal reported late Sunday afternoon that all US Rockwell B-1 Lancer supersonic bombers had been removed from Britain's RAF Fairford air base over mounting security concerns following a suspected terrorist plot against the facility one week ago.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым