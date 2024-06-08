Машков: Театр Олега Табакова и «Современник» будут «взаимосуществовать»

Новый директор Московского театра «Современник» Владимир Машков провел встречу с труппой. Он сообщил, что «Современник» и Театр Олега Табакова, который он также возглавляет, будут работать в сотрудничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии