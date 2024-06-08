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Машков: Театр Олега Табакова и «Современник» будут «взаимосуществовать»

Машков: Театр Олега Табакова и «Современник» будут «взаимосуществовать»

Новый директор Московского театра «Современник» Владимир Машков провел встречу с труппой. Он сообщил, что «Современник» и Театр Олега Табакова, который он также возглавляет, будут работать в сотрудничестве.

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