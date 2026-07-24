Лучший снайпер в истории НБА Леброн Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию Севенти Сиксерс». Условия сделки не раскрываются, однако СМИ сообщают, что Джеймс подписал двухлетний контракт на $8 млн с возможностью продления еще на один год.
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