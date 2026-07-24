Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

Леброн Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию»

Леброн Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию»

Лучший снайпер в истории НБА Леброн Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию Севенти Сиксерс». Условия сделки не раскрываются, однако СМИ сообщают, что Джеймс подписал двухлетний контракт на $8 млн с возможностью продления еще на один год.

Вернуться к статье