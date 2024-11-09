Великобритания повысит расходы на оборону ради Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается объявить об увеличении расходов на оборону до 2,5 процента ВВП через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года, сообщает газета The Daily Telegraph.
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