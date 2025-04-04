Рейсы начали задерживать в аэропорту Сочи из-за тумана

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Из-за тумана 5 апреля в аэропорту Сочи начали задерживать рейсы на вылет. К настоящему времени, по данным Росавиации, на запасные аэродромы в Грозном, Махачкале и Минводах уже ушли семь самолетов.
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