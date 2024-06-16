Контроверсиальные обвинения: Финляндия обвинила Россию во вторжении в ходе Второй мировой войны Юлия ЧелкановаФинляндский президент Александр Стубб в ходе выступления на саммите по Украине в Швейцарии обвинил Россию во «вторжении» в Финляндию во время Второй мировой войны.