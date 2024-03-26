Украина потеряла 50% мощностей, генерирующих электричество

В начале недели российские военные вновь нанесли удары по энергообъектам на территории Украины. Из-за этих атак, по оценкам украинской стороны, страна потеряла около 50% мощностей, генерирующих электричество.
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