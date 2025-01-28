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Парламентская газета

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Сенатор Двойных назвал приоритетные законопроекты весенней сессии

Сенатор Двойных назвал приоритетные законопроекты весенней сессии

Донастройка «мусорной реформы», а также дальнейшее регулирование сферы применения пестицидов в агросекторе будут в центре внимания Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в весеннюю сессию.

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