Сенатор Двойных назвал приоритетные законопроекты весенней сессии

Донастройка «мусорной реформы», а также дальнейшее регулирование сферы применения пестицидов в агросекторе будут в центре внимания Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в весеннюю сессию.
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