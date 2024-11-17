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Новый год за решеткой: суд отказался ускорить процесс по делу Блиновской

Новый год за решеткой: суд отказался ускорить процесс по делу Блиновской

Сегодня Савёловский суд Москвы принял решение, которое привлекло внимание общественности и СМИ. В запросе, поданном государственным обвинением, рассматривалась возможность ускорения процесса по делу блогерши Елены Блиновской.

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