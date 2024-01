Опубликован заглавный трек Devil May Cry: Peak of Combat Кейси Эдвардс, именитый музыкан...

Опубликован заглавный трек Devil May Cry: Peak of CombatКейси Эдвардс, именитый музыкант мирового уровня, специально создал совершенно новый трек для игры Devil May Cry: Peak of Combat, а певец, исполнивший “Bury the Light”, дополнил песню своим великолепным вокалом.