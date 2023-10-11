11 октября в домах Архангельска отключают тепло, свет и воду

По информации администрации Архангельска, отключения коммунальных услуг по водо- и теплоснабжению, а также ограничение подачи электричества связаны с ремонтными работами, которые запланированы ресурсоснабжающими организациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии