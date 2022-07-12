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Молодая жена Петросяна рассказала об оскорблениях и желании «раствориться»

Молодая жена Петросяна рассказала об оскорблениях и желании «раствориться»

prt scr youtube.com/ Робинс Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как сталкивалась с оскорблениями и травлей от незнакомых людей, а также объяснила, почему сейчас подобное поведение часто встречается, передает StarHit.

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