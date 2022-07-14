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Чет Холмгрен перехватил мяч и вколотил сверху

Чет Холмгрен перехватил мяч и вколотил сверху

Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен из «Оклахомы» стал автором эффектного момента в матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе против «Сакраменто» (86:80).

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