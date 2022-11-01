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AT: взлом переписки Трасс с Блинкеном указал на ее причастность к подрывам на «СП»

AT: взлом переписки Трасс с Блинкеном указал на ее причастность к подрывам на «СП»

Взлом переписки бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном указал на ее причастность к подрывам на газопроводах «Северный поток».

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