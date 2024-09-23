Суд в Крыму дал гражданину Украины Сухачёву 14 лет колонии за шпионаж

Суд в Крыму признал виновным в шпионаже гражданина Украины и приговорил его к 14 годам тюремного заключения за сбор и передачу сведений украинским спецслужбам, сообщила пресс-служба УФСБ России по Центральному военному округу 23 сентября.
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