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Джимми Батлер получил травму в первой четверти матча с «Филадельфией», но доиграл до конца встречи

Джимми Батлер получил травму в первой четверти матча с «Филадельфией», но доиграл до конца встречи

В первой четверти матча «Филадельфия» – «Майами» форвард «Сиксерс» Келли Убре попался на обманное движение Батлера и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота, но при приземлении задел ногу звездного игрока «Хит».

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