Джимми Батлер получил травму в первой четверти матча с «Филадельфией», но доиграл до конца встречи

В первой четверти матча «Филадельфия» – «Майами» форвард «Сиксерс» Келли Убре попался на обманное движение Батлера и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота, но при приземлении задел ногу звездного игрока «Хит».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии