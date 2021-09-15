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От газа по писят к 1000

От газа по писят к 1000

Павел Шипилин Цена газа в Европе превысила $800 за тысячу кубометров. Не удивлюсь, если дойдет до тысячи за тысячу.

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Элина Морозова
Однако немцы еще не утратили своего национального здравомыслия , прагматизма и рациональности. Но самым прикольным будет, если немцы с их рациональностью додумаются продавать Украине и Польше газ по 400-420$, покупая его у России по 220$. Только бизнес и ничего личного! И тем и тем выгодно. Здравомыслие против глупых амбиций)))))))))))
Михаил добрый маргинал
Пиндец сегодня газ на рынке бьет цены 560 доляров ,а мы немцам за 200 продаем))))
Элина Морозова
Соблюдаем долгосрочные контракты.
Михаил добрый маргинал
)))) Смешно
Элина Морозова
Еще бы.. Вот они и истерят по поводу Северного потока...
Михаил добрый маргинал
Да фейк это Элина . Не ушто не понятно. Контракты делаются на месяц. Белорусам мы по 200 продаем.Элина Россия только треть занимает. Украина в связи реверсивных поставок на 44 % зависит. полностью мы обеспечиваем Грецию,белорусию и Финляндию. Мы более зависим от продажиГаза чем Европа его покупать.
Элина Морозова
А фейк то в чем?
Михаил добрый маргинал
Что мы всем продаем по 500 и выше. Кроме бульбашенко и китаезам там ваше секрет.Тупо Украина просто больше реверса возьмет или у норвегии. И Все.
Элина Морозова
Пока не продаем, потому, что цены повысились совсем недавно. А пока действуют старые долгосрочные контракты.
Михаил добрый маргинал
С 2022 года PGNiG намерена прекратить закупки российского газа, так как считает его слишком дорогим, и перейти на поставки из Норвегии и сжиженный природный газ (СПГ).
Михаил добрый маргинал
Контракты все не больше квартала Элина . Ни кто больше их не собирается подписывать.и че в начале года мы немцам как белорусии продавали?
Элина Морозова
Контракты могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. «Газпром» экспортирует газ в страны Центральной, Западной и Юго-Восточной Европы преимущественно в рамках долгосрочных контрактов. https://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/
Михаил добрый маргинал
Сама то прочитай сначала ссылку))))):-9 месяцев . С учетом повышения цен в предыдущий период.. То есть если в 2019 году было 100 руб ,а в 2020 200 руб то долгосрочно не меньше 300 руб. ))) Норвегия продает больше . Алжир еще и катар в нидерландах тож есть чутка. Элина там нет монополизму как у нас. У нас кроме как у газпрома не купишь)))).
Meerflieger
Да фейк твои слова, Мишаня неинформированный маргинал... "...крупнейшие контракты «Газпрома» в Европе — с Eni в Италии и Uniper в Германии совокупным объемом почти на 50 млрд кубометров в год — заключены до 2035–2036..."(с) Нынче у нас 2021 на дворе. Сам-то можешь посчитать продолжительность долгосрочных договоров? И учти ещё, что они, скорее всего, даже не в этом году заключались... ;-) А то что ты там про месяц - так это и есть спот. Краткосрочные биржевые. И с какого перепуга ты решил, что "...Мы более зависим от продажиГаза чем Европа его покупать..."(с)? Кстати, ты в какой стране маргиналишь? Уж больно у тебя с русским языком печально... ;-)
Михаил добрый маргинал
По 200доляров " То есть есль он взлетит до 1000 то буь по 200 торговать. Контракт на поставку и на цену не путай.
Элина Морозова
Миша! Даже на транзит газа контракт с Украиной заключен до 2024г.
Meerflieger
"...Сама то прочитай сначала ссылку))))):-9 месяцев ..."(с) Ну ты в натуре маргинал-то, Мишаня... Сам-то понял, К ЧЕМУ эти 9 месяцев относятся? ;-)
Meerflieger
Ты тупой, Мишаня? Я тебе про сроки - ты мне цены тут суёшь...
Михаил добрый маргинал
Так если ты в спор вмешался я о ценах спорил. А не о поставках . Так кто из нас тупой ветку читай сначала.
Михаил добрый маргинал
И тема кстати о ценах)))
Meerflieger
У тебя ещё и память как у рыбки гуппи... "...Не ушто не понятно. Контракты делаются на месяц..."(с) "...Контракты все не больше квартала Элина..."(с) Твои слова? ;-)
Meerflieger
"...И тема кстати о ценах)))..."(с) О ценах, Мишаня, о ценах... Только вот невдомёк, маргиналам-то что цены и от длительности договора зависят... :-(
Meerflieger
"...Контракты все не больше квартала Элина..."(с) "...Сама то прочитай сначала ссылку))))):-9 месяцев ..."(с) У тебя в маргинальей голове не щёлкнуло, что квартал - 3 месяца?
Элина Морозова
Миша! Цены на газ привязаны к ценам на нефть, а они растут. А индексация по периодам производится на основе первоначальных цен, прописанных в контракте.
Михаил добрый маргинал
Ну бля наконец то дошло Элина .
Михаил добрый маргинал
Я имел в виду по ценам ,а не по продаще топлива.Еще раз тему и ветку читай.
Михаил добрый маргинал
И не изменяется по тридцать лет . Сиди ты не пинди. Она единственное ,что там конкуренция . Поляки уже с Норвегами договорились. Нефть и Газ иногда лучше продать дешево чем заморозить скважину.
Элина Морозова
Миша! Ты одного не понял. Дело не в конкретной цене, а в разнице цен... Вот Россия и продает Европе дешево. А всякие придурки перекупают реверсный газ у Европы в тридорога))))
Михаил добрый маргинал
В три дорога это 600 баксов,а не 800))))Днр и Лнр по чем им гоним?Еще раз польша с украиной договариваються с Норвегией. Там на 10% дороже чем в России. Угадай будут ли они по 800 у России брать?Если в Норвегиипо 220)))))
Элина Морозова
Еще раз повторяю. Дело не в конкретных цифрах. России пофиг, где закупается Польша и Украина. В Германии или в Норвегии. Для России это ни горячо ни холодно. Мировые цены выросли совсем недавно. Какую цену выставит Норвегия в связи с этим мы не знаем. А мы продолжаем продавать по старым долгосрочным контрактам..
Михаил добрый маргинал
Но по новой цене))))
Элина Морозова
Не по новой цене, а по индексированной на основе цены, указанной в контракте. А это значительно, если не в разы ниже. А новые контракты,конечно будут заключаться по новой цене.. https://positivdliaoptimistov.mirtesen.ru/blog/43717080088/Evropa-nachala-rasplachivatsya-za-svoi-gazovyie-krivlyaniya-reko?utm_referrer=mirtesen.ru
Элина Морозова
Вот самая свежая информация: Цена газа на европейской бирже достигла 950$.
Михаил добрый маргинал
Я о том же а вот Германии продадим за 200 и австрии тоже зае как нас нае.))))И всей явропе кроме Польше и Украине по 200)))
Элина Морозова
Это по долгосрочным контрактам. У нас в Газпроме не дураки. Значит это было выгоднее.
Михаил добрый маргинал
У тя две статьи выставлены противоречят друг другу. Я согласен ,что за счет поставки труби и помощи германских фирм в помощи строительства северного потока ,о чем то договорились.Но не со всей же европой)))Че мы так с нефтью не договорились была бы по 100 баксов до сих пор и ваше пиндец европе.Контракты Элин это договор сколько они обязуются взять,а не цена фексированая на 100 лет.Завтра она уппадет и чо?
Элина Морозова
То есть цена в контракте не указана?))))))
Элина Морозова
Чем же они противоречат друг другу?
Михаил добрый маргинал
На долгосрочную нет на Год да. Просто Элина все дорожает и дешевеет и . вот Элин мы договорились ты мне кабель 10 лет будешь продавать по 100 рублей метр.а медь дорожает ты че дарить мне его будешь))))
Михаил добрый маргинал
Германии Россия газ не продаёт, продаёт германским частным компаниям во многих из которых Газпром является совладельцем акций. Разницу улавливаешь?
Элина Морозова
А какая разница? Хоть Евросоюзу в целом, хоть отдельным частным фирмам. Была бы Украина трезвомыслящей , и ей бы продавали по таким ценам. А ты помнишь за что сидела Тимошенко и за что слетел Янукович?
Михаил добрый маргинал
Меня интересует на сколько для меня газ подорожает. А то что путин за счет меня наказывает украину мне какато не очень.
Элина Морозова
За твой счет? При чем тут Путин? А разве Украине отказывали в продаже газа по по цене СНГ? Она сама отказалась. А Юльку Тимошенко в тюрьму укатали за то, что она хотела по дешевке покупать газ У России))))
Михаил добрый маргинал
У меня в С начала года кажный месяц в платешке больше. Но он не сильно подымался после выборов намано будет. У нас то не долгосрочные договоры с Газзпромом))))
Элина Морозова
Внутри страны цены на газ поднимаются из-за логистики)
Михаил добрый маргинал
Тупой Логистике)))))
Элина Морозова
Она такая везде))
Meerflieger
"...Еще раз польша с украиной договариваються с Норвегией..."(с) Ага, а газ в зажигалках перевозить будут... Или в баллончиках... Накрайняк в баллонах... ;-) Это третье, вот тебе и второе: пшекам уже сейчас нужно 24 млрд.куб на 2030 они планируют 30... Несчастная трубочка Baltic Pipe рассчитана на 10... Как думаешь, паны холопам чего-нибудь дадут? Ну и первое - Baltic Pipe ЕЩЁ СТРОИТСЯ... И Дания эту стройку пшеков ЗАБЛОКИРОВАЛА... Экология-с... А ещё пшекам с нами придётся трубочку эту согласовывать... Пересечение с СП... ;-)
карюкалов вячеслав
Это точно.

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